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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız"

Kaynak: AA
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