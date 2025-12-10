Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'leonardo da Vinci Ödül Töreni'nde Türk ve İtalyan İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Leonardo da Vinci Ödül Töreni'nde Türk ve İtalyan iş dünyasıyla bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaretin derinleştiğini ve yeni iş birliği hedeflerini açıkladı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından düzenlenen 'Leonardo da Vinci Ödül Töreni'nde Türk ve İtalyan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya ile ikili ticaret ve yatırımlarda ulaştığımız tarihi seviyeler, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, savunmadan enerjiye kadar stratejik alanlarda ortaklığımızın derinleştiğinin en temel göstergelerindendir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve İtalya Başbakanı Sayın Meloni'nin belirlediği 40 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda; ikili ticaret ilişkilerimizin geliştirilmesi, ortak üretim, Ar-Ge ve üçüncü ülke pazarlarında iş birliğine dayalı yeni bir entegrasyon sürecini memnuniyetle ilerletiyoruz. Bu vesileyle ödül alan firmalarımızı tebrik ediyor, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her alanda daha da güçlenmesini diliyor, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

