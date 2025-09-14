Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerli nükleer reaktör geliştirilmesi çağrısının çevresel sürdürülebilirlik ve makroekonomik istikrar açısından önemli olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' hayırlı olsun" diyerek, "Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi, cari açığımızı azaltarak makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' hayırlı olsun" dedi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Programımızda enerji başlığı stratejik önemde. Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi, cari açığımızı azaltarak makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor. Üretim yapımızda katma değeri yükseltmeye kararlıyız. Savunma sanayinde başardığımız büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi

Euroya geçiş kararı komşu ülkeyi ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.