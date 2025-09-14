Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' hayırlı olsun" diyerek, "Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi, cari açığımızı azaltarak makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' hayırlı olsun" dedi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Programımızda enerji başlığı stratejik önemde. Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi, cari açığımızı azaltarak makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor. Üretim yapımızda katma değeri yükseltmeye kararlıyız. Savunma sanayinde başardığımız büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacağız."