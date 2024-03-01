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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türk Yatırım Fonu'nun önemine vurgu yaparak, Türk Dünyası'nı güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla TYF'ye destek vereceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Uzun yıllar üzerinde çalışılan ve 24 Şubat 2024'te yürürlüğe giren İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu önümüzdeki süreçte yeni projeler geliştirerek üye ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağlayacaktır. Türk Dünyası'nı her alanda güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla ev sahibi ülke olarak TYF'ye destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu Baghdad Amreyev Diplomasi Politika Ekonomi Güncel Haberler

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