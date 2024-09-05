Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıkladı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemlerini içeren 'Orta Vadeli Program'ı ( Ovp ) açıkladı. 2024 enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e, 2025 yılı için yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e yükseltildi. Büyüme tahminleri ise, 2024 yılı için yüzde 4'ten yüzde 3,5'e, 2025 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürüldü. Yeni OVP'de 2024 yılı için enflasyon hedefi 8,5 puan arttı, büyüme hedefi ise 0,5 puan düştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemlerini içeren 'Orta Vadeli Program'ı (OVP) Cumhurbaşkanlığı'nda açıkladı. Yılmaz'a; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel eşlik etti.

2025-2027 dönemlerini kapsayan OVP'de büyüme tahminleri düşürüldü, enflasyon tahminleri yükseltildi.

Enflasyon hedefi 8,5 puan arttı

Buna göre; 2024 enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e, 2025 yılı için yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e, 2026 yılı için yüzde 8,5'ten yüzde 9,7'ye yükseltildi. 2027 yılı enflasyon tahmini yüzde 7 oldu.

Büyüme hedeflerinde düşüş

Yeni OVP'de büyüme hedefleri düşürüldü. Buna göre; büyüme tahminleri, 2024 yılı için yüzde 4'ten yüzde 3,5'e, 2025 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e ve 2026 yılı için yüzde 5'ten yüzde 4,5'e düşürüldü. 2027 yılı için büyüme beklentisi yüzde 5 oldu.

İşsizlik tahminlerinde iyileşme

Yeni OVP'de işsizlik tahminlerinde ise iyileşmeye gidildi. 2024 yılı için yüzde 10,3'ten yüzde 9,3'e, 2025 yılı için yüzde 9,9'dan yüzde 9,6'ya, 2026 yılı için yüzde 9,3'ten yüzde 9,2'ye indirildi. 2027 yılı için işsizlik beklentisi yüzde 8,8 oldu.

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