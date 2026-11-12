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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir"

Kaynak: AA
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