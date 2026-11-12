Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir"
Kaynak: AA