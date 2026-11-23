Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça, yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça, yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça, yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor"
Kaynak: AA