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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'u tebrik etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e dönen Samsunspor'u, tüm taraftarını ve Samsunlu kardeşlerimi tebrik ediyor, şimdiden önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Samsunspor Spor Güncel Haberler

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