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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok"

Kaynak: AA
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