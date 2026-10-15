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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla da artık yeni bir ligdeyiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla da artık yeni bir ligdeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla da artık yeni bir ligdeyiz"

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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