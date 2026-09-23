Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ı kabulünde ikili ticaret, ulaştırma alanlarında normalleşme sürecini desteklediğini, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ı kabulünde ikili ticaret, ulaştırma alanlarında normalleşme sürecini desteklediğini, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ı kabulünde ikili ticaret, ulaştırma alanlarında normalleşme sürecini desteklediğini, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemini belirtti
Kaynak: AA