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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir"

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
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