CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ'Yİ KABUL ETTİ
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Alvin Kurti'yi kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Alvin Kurti'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kurti'nin, ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel