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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamuda yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdamını artıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuda yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdamını artıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuda yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdamını artıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdamını sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuda yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdamını artıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdamını sağlayacağız."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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