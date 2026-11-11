Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkınma hedeflerimizi ve enerji güvenliğimizi planlarken, çevresel faktörleri en ince ayrıntısına kadar gözetiyoruz. '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefimiz doğrultusunda Yeşil Kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkınma hedeflerimizi ve enerji güvenliğimizi planlarken, çevresel faktörleri en ince ayrıntısına kadar gözetiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkınma hedeflerimizi ve enerji güvenliğimizi planlarken, çevresel faktörleri en ince ayrıntısına kadar gözetiyoruz. '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefimiz doğrultusunda Yeşil Kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz"
Kaynak: AA