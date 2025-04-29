- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret çerçevesinde bulunduğu İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret çerçevesinde bulunduğu İtalya'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Roma'daki Quirinal Sarayı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İtalya'nın ikili ilişkilerini geliştirmekte ve iki ülkenin iş birliğini ileriye taşımakta kararlı olduğunu, bu anlayışla 40 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları başta olmak üzere, bölgedeki tüm çatışmaların sonlandırılması için gayret gösterdiğini, bu bölgelerde öncelikle kalıcı ateşkese, ardından kalıcı barışa ulaşmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, görüşmenin ardından İtalya-Türkiye İş Forumu'nun gerçekleştirileceği Parco dei Principi Oteli'ne hareket etti. Erdoğan'ın burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte İtalya ve Türkiye'den yaklaşık 620 şirketin temsilcilerine hitap etmesi bekleniyor.