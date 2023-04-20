Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi Bakan Dönmez'e soruldu: Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alındığı törende "Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su doğal gaz bedeli 1 yıl boyunca ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı. Bu gelişme üzerine "Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?" diye sorulan Bakan Dönmez, "25 metreküpe kadar olan tüm giderleri karşılıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren tüm tüketimleri 1 ay boyunca bedavaya kullanmış olacak vatandaşımız." dedi.

Karadeniz gazı için yaşanan tarihi gece sonrası Habertürk canlı yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği "Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su doğal gaz bedeli 1 yıl boyunca ücretsiz olacak" müjdesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez, kafa karışıklıklarını giderdi.

"TÜM TÜKETİMLERİ BEDAVAYA KULLANMIŞ OLACAK VATANDAŞIMIZ"

"Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Bakan Dönmez, "Bugün Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın beklediği iki müjdeyi aynı anda açıkladı. Bir tanesi 1 yıl boyunca mutfaklarda ve sıcak su üretiminde kullanılan doğal gaz, 25 metreküpe kadar herhangi bir bedel almayacağız, 1 yıl boyunca. 12 ay boyunca. 25 metreküpe kadar olan tüm giderleri karşılıyoruz. Zaten doğal gazda tek kademe var. Kafaları karıştıracak husus olmayacak. Önümüzdeki aydan itibaren tüm tüketimleri 1 ay boyunca bedavaya kullanmış olacak vatandaşımız." dedi.

"FATURA OKUMA BEDELLERİ ALINACAK MI?"

"Fatura okuma bedelleri alınacak mı?" diye sorulan Bakan Dönmez, "Onlar da alınmayacak. 25 metreküpe kadar tüm bedelleri karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

NE ZAMA BAŞLAYACAK?

Uygulamanın ne zaman başlayacağına yönelik de bilgiler veren Bakan Dönmez, "Bayramdan sonra düzenlenecek faturalarla başlıyoruz. 25 Nisan'da başlarsak 25 Mayıs'a kadar, 1 Mayıs'ta olursa 30 Mayıs'a kadar. 1-2 haftalık prosesten sonra Mayıs ayında inşallah tüm evlerimizde kullanılır hale gelecek." açıklamasında bulundu.