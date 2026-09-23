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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde, ikili ticaret hacminin genişletilmesi, başta Kalkınma Yolu olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılmasında görüş birliğine varıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde, ikili ticaret hacminin genişletilmesi, başta Kalkınma Yolu olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılmasında görüş birliğine varıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde, ikili ticaret hacminin genişletilmesi, başta Kalkınma Yolu olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılmasında görüş birliğine varıldı

Kaynak: AA
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