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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz"

Kaynak: AA