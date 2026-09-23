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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz"

Kaynak: AA
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