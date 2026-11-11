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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim finansmanı daha ulaşılabilir, öngörülebilir ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmeli. Küresel karbon bütçesini tarihsel olarak tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında, finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim finansmanı daha ulaşılabilir, öngörülebilir ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmeli. Küresel karbon bütçesini tarihsel olarak tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında, finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İklim finansmanı daha ulaşılabilir, öngörülebilir ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmeli. Küresel karbon bütçesini tarihsel olarak tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında, finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir"

Kaynak: AA
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