Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Johannesburg Expo Center'da devam eden zirvenin "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" başlıklı oturumunun ardından aile fotoğrafı çekimine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında yanında bulunan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka ile bir süre sohbet etti.

Liderler, el ele fotoğraf çekiminin ardından aynı anda alkış tuttu.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
