Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Meselenin yatırımcılar boyutunu takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden, vatandaşımızın birikiminin ödenmesi için süreçleri işletiyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Meselenin yatırımcılar boyutunu takip ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Meselenin yatırımcılar boyutunu takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden, vatandaşımızın birikiminin ödenmesi için süreçleri işletiyoruz"
Kaynak: AA