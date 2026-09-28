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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturmaları) Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir"

Kaynak: AA
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