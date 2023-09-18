Cumhurbaşkanı Erdoğan, Concordia Zirvesi'nde soruları yanıtladı: (1)

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasaya ilişkin, "Eğer parlamentoda grubu olanlar, bu çağrımıza onlar da olumlu cevap verecek olurlarsa o zaman beraber, birlikte bu Anayasa'yı değiştirmeyi başarırız. Böylece tüm parlamento bu anayasa değişikliğini başarıyla gerçekleştirmiş oluruz.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasaya ilişkin, "Eğer parlamentoda grubu olanlar, bu çağrımıza onlar da olumlu cevap verecek olurlarsa o zaman beraber, birlikte bu Anayasa'yı değiştirmeyi başarırız. Böylece tüm parlamento bu anayasa değişikliğini başarıyla gerçekleştirmiş oluruz. Bu çağrımı yaptım, yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Bu çünkü bizim ortak meselemiz, bunu da birlikte çözmemiz lazım." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sheraton New York Times Square Hotel'de düzenlenen Concordia Zirvesi kapsamında soruları yanıtladı.

Erdoğan, bir soru üzerine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından, Fas ve Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını Türkiye'nin bildiğini belirtti.

Erdoğan, "Çünkü biz bunu yaşadık. Bizim 50 bin kaybımız oldu. Konutlara gelince, 11 vilayetimizde çok ciddi kayba uğradık. Tabii şimdi büyük bir hedefimiz var. Bu hedefle de biz süratle 1-2 yıl içerisinde konutları inşa edelim ve burada konutları yıkılan vatandaşlarımız da bir an önce evlerine yerleşsin istiyoruz." diye konuştu.

Burada normal konutlar, köy evleri ve dükkanlar olduğunu ifade eden Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının ekibiyle beraber yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"Ekiplerimiz Libya'da çalışmalarını sürdürüyor"

Fas ve Libya'da meydana gelen felaketleri anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin Libya'ya da Fas'a da yardım için hazır olduğunu, buna rağmen henüz Fas'tan geri dönüş alınmadığını ifade etti.

Erdoğan, geri dönüş alınan Libya'ya ilk etapta üç "dev" nakliye uçağı ve üç gemi ile araç-gereç ve gıda gönderdiklerini belirtti.

Talep olması durumunda her türlü yardımı göndermeye hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla ekiplerimiz Libya'da çalışmalarını sürdürüyor. Bunu insani bir görev olarak telakki ediyoruz ve göndermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Enflasyonla mücadeleye yönelik soru üzerine ise Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda küresel enflasyon tüm dünyayı tehdit eden bir durum. Bunun karşısında özellikle birinci derecede küresel enflasyonun egemen olduğu ülkelerin attığı, atacağı adımlar büyük önem arz ediyor. Aynı şekilde biz de bu enflasyonun şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Fakat ekonomi ekibimiz bu konularda yoğun bir gayretin, çalışmanın içerisinde. Başarılı bir süreci yönetiyorlar ve bu başarılı süreçte, inanıyorum ki yıl sonu, bilemedin yılın başında bunu başaracağız ve buradan da gerekli olumlu neticeleri alacağız ve bununla birlikte 2024'e çok daha farklı bir şekilde gireceğiz."

"Çağrımı yapmaya devam edeceğim"

Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Şu anda parlamentoda bizim gücümüz Anayasa'yı değiştirmeye muktedir değil." diye konuştu.

Bu konuda parlamentodaki tüm gruplara çağrıda bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğer parlamentoda grubu olanlar, bu çağrımıza onlar da olumlu cevap verecek olurlarsa o zaman beraber, birlikte bu Anayasa'yı değiştirmeyi başarırız. Böylece tüm parlamento bu anayasa değişikliğini başarıyla gerçekleştirmiş oluruz. Bu çağrımı yaptım, yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Bu çünkü bizim ortak meselemiz, bunu da birlikte çözmemiz lazım."

(Sürecek)