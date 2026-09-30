Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında sermaye piyasaları toplantısı: 'Fon Koordinasyon Kurulu' oluşturuldu, DDK inceleme başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin eşgüdüm toplantısı yapıldı. Toplantının ardından, tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu, Devlet Denetleme Kurulunun da yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim sürecini başlattığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği, katılımcıların görev alanlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ile alınan ve alınacak tedbirler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiği belirtildi.

Erdoğan'ın, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesi, yatırımcıların haklarının sermaye piyasası kuralları çerçevesinde korunması ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasını temel öncelikler olarak vurguladığı bildirildi.

Bu kapsamda, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı biçimde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu açıklandı.

Başkanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 'Fon Koordinasyon Kurulu' oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır. Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA