Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bae Devlet Başkanı Nahyan ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye önem verdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde, bölgemizde yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğimizi belirterek; yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve iş birliğinin gerektiğini ifade etti."

Kaynak: ANKA
