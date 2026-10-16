Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı terminal binalarını, Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı terminal binalarını, Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı terminal binalarını, Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz."
Kaynak: AA