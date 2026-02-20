Haberler

Erdoğan, ASKON Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme, iş dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
