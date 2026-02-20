Erdoğan, ASKON Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme, iş dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan