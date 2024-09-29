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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'e 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'e 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 83-82'lik skorla Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes'e takdim etti. Maçın ardından düzenlenen kupa törenine katılan Erdoğan, sporculara madalyalarını takarak, takım kaptanı Shane Larkin'e kupayı verdi. Ayrıca, madalya alan sporcuların çocuklarına harçlık dağıtıldı ve Erdoğan, kaybeden takımın sporcularıyla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'e 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı verdi.

Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçın sona ermesinin ardından sahada düzenlenen kupa törenine katıldı.

Sporculara madalyalarını takan Erdoğan, kupayı Anadolu Efes takım kaptanı Shane Larkin'e takdim etti.

Erdoğan, madalya alan sporcuların çocuklarına da harçlık verdi.

Kupayı kaybeden Fenerbahçe Beko sporcularıyla da bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

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