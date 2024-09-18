Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Türkiye'si Eski Kalıplara Mahkum Edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Türkiye'sinin şekillendirilmesinde geçmişin kalıplarının kullanılmasının, ülkemize büyük bir haksızlık olacağını vurguladı. 30-40 yıl öncesinin düşünce yapılarının, modern Türkiye'nin gelişimine engel olacağını belirtti. Erdoğan, bu dönemde yenilikçi ve çağdaş bir vizyonun benimsenmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 Türkiyesini 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkum etmek ülkemize yapılacak çok büyük bir haksızlıktır"
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel