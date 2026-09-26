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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 gün önce açıkladığımız yeni Orta Vadeli Programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 gün önce açıkladığımız yeni Orta Vadeli Programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 gün önce açıkladığımız yeni Orta Vadeli Programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA
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