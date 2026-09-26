Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 gün önce açıkladığımız yeni Orta Vadeli Programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 gün önce açıkladığımız yeni Orta Vadeli Programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 gün önce açıkladığımız yeni Orta Vadeli Programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz."
Kaynak: AA