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Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimini yaptı.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kumcu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarını seçen Kumcu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi???????'nin "Azimle gelen" adlı karesine oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Kumcu, AA'nın geleneksel hale getirdiği "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden kıymetli fotoğrafların bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
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