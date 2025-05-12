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Çukurca'da Çiftçilere 43 Bin Hibeli Sebze Fidesi Dağıtıldı

Çukurca'da Çiftçilere 43 Bin Hibeli Sebze Fidesi Dağıtıldı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 103 çiftçiye yüzde 75 hibeli 43 bin sebze fidesi dağıtıldı. Törende Vali yardımcısı Furkan Berber, ilçenin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu vurguladı ve çiftçilerin ekonomiye katkıda bulunacağına inandıklarını ifade etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 103 çiftçiye, yüzde 75 hibeli 43 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Yeşilçeşme Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Güneş'in bahçesinde düzenlenen törende karpuz, domates ve biber fideleri çiftçilere teslim edildi.

Vali yardımcısı Furkan Berber, törende yaptığı konuşmada, ilçenin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilerin ürünlerden alınan verimden memnun olduğunu, belirledikleri programla geçen yıla göre daha fazla fide desteği sağladıklarını belirten Berber, "Çiftçilerimiz inşallah ektikleri fidelerle hem Çukurca'nın hem de kentin ekonomisine çok büyük katkılarda bulunurlar." dedi.

Kaymakam Mert Kumcu da sebzeciliği geliştirme projesinin devam ettiğini dile getirerek, "Bu projelerin artarak devam etmesini sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere Sayın Valimize, Tarım ve Orman Müdürümüze ve destek sunan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bugün burada 43 bin fidemiz çiftçilerimize dağıtıldı." diye konuştu.

Törene, Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hikmet Arslan, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Özer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
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