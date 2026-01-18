Haberler

Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odasında Fatih Reşat Neşeli güven tazeledi

Güncelleme:
Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Fatih Reşat Neşeli, tek listeyle yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda ticari taksi duraklarının tamamlanması, esnaf çocuklarına burs verilmesi gibi projeler hakkında bilgi verildi.

Özel bir işletmenin salonunda yapılan genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ile tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Konuşmasında oda çalışmaları hakkında bilgi veren Neşeli, belediyenin desteğiyle ticari taksi duraklarının büyük bölümünün tamamlandığını, tüm durakların UKOME kararlarıyla yasallaştırıldığını belirtti.

Neşeli, yeni dönemde üniversite kazanan esnaf çocuklarına burs verilmesi ve kurtarıcı desteği sağlanmasının planlandığını söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, ilçenin nüfus ve yatırımlar açısından büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner ise konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
500

