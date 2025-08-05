Çubuk Belediyesi Et ve Yöresel Ürünler Pazarı Açıldı

Çubuk Belediyesi Et ve Yöresel Ürünler Pazarı Açıldı
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni açılan pazarda incelemelerde bulunarak, üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırmanın önemini vurguladı ve yerel ürünlerin uygun fiyatlarla sunulmasının avantajlarını dile getirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni hizmete açılan Çubuk Belediyesi Et ve Yöresel Ürünler Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Demirbaş, Cumhuriyet Mahallesi Mekke Caddesi'nde kurulan pazarda üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarın, üreticilerin emeğinin aracısız olarak tüketiciyle buluşturulması noktasında önemli bir adım olduğunu belirten Demirbaş, "Çubuk'un doğal ve taze ürünlerini uygun fiyatlarla sunmak hem üreticimize destek hem de tüketiciye avantaj sağlıyor." dedi.

Et ve süt ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyve satılan pazarda, 16 dükkan ve 50 satış tezgahı ile sosyal donatılar yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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