Çubuk ADEM Üyelerinin El Emekleri Sergilendi

Çubuk Aile Destek Merkezi (ADEM) üyelerinin el emeği göz nuru ürünleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından düzenlenen "Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği'nde sergilendi.

AYBÜ Esenboğa Külliyesinde gerçekleştirilen şenlikte Çubuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyetini sürdüren Çubuk ADEM kursiyerleri tarafından stant açıldı.

Merkezde eğitim verilen dezavantajlı kadın kursiyerler tarafından üretilen Brezilya nakışı, amigurumi, iğne oyası ve sepetlerden yapılan çanta ve sepet çeşitleri, iğne oyası, takı, tepsi çeşitleri sergilenerek satışa sunuldu, üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri alışveriş yaptı.

ADEM Koordinatörü Zeynep Babacan, stantlarına gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Özellikle öğrencilerin kadınlara destek olmak için harçlıklarıyla ürün almaya çalıştıklarını kaydeden Babacan, "Yoğun bir ilgi gördük açıkçası. Çok şaşırdık, bu ilgiyi beklemiyorduk. Daha önce hiç bu kadar satış yapamamıştık." dedi.

Öğrenciler de ürünlerin el işi ve çok değerli olduğunu ifade ederek, destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.