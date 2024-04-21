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Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller

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Cübbeli Ahmet Hoca paylaştığı video ile son dönemde ekonomik bozulmasının ardından art arda gelen zamları savundu. Cübbeli Ahmet, "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller. İçki, kumar, zina pahalı. F..işelere de zam geliyordur herhalde? Bilmiyorum f..işelerin fiyatlarından haberim yok. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor" dedi.

Küresel krizin etkisiyle Türkiye'deki hayat pahalılığı art arda gelen zamlarla iyice tırmanırken, kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nden tartışma yaratacak bir çıkış geldi.

VERDİĞİ ÖRNEKLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ekonominin bozulmasıyla oluşan zam yağmurunu savunan Cübbeli Ahmet verdiği "f..işe" örneğiyle gündem oldu.

"ZAMLAR İNSANLARIN GÜNAHA BULAŞMA RİSKİNİ AZALTIYOR"

Cübbeli Ahmet, "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller. İçki, kumar, zina pahalı. F..işelere de zam geliyordur herhalde? Bilmiyorum f..işelerin fiyatlarından haberim yok. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Cübbeli Ahmet Hoca Ekonomi Zam Güncel Haberler

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