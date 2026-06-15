Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Pazar Pikniğinde oda üyeleri ve aileler bir araya geldi.

Pınarça Mahallesi'ndeki İkizgöller Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yönetim kurulu, meclis üyeleri ile aileler katıldı.

Katılımcılar gün boyunca doğayla iç içe vakit geçirirken, mangal etkinlikleri ve çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar için hazırlanan oyun alanları yoğun ilgi görürken, yetişkinler de langırt ve tavla turnuvalarında mücadele etti.

Etkinlikte konuşan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, organizasyonun temel amacının iş dünyası temsilcilerini sosyal ortamda da bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Pikniğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Çetin, ÇTSO ailesinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Sarıkurt, Türkiye şampiyonu voleybolcuları ağırladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Türkiye Şampiyonu olan Şahinler Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı'nı ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında gerçekleştirilen ziyarete takım sporcuları, okul yöneticileri ve antrenörler katıldı.

Sarıkurt, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, takımın 2024 yılındaki başarısının ardından 2026 yılında da Türkiye şampiyonu olarak Çorlu'ya gurur yaşattığını belirtti.

Çorlu Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Sarıkurt, sporculara ve teknik heyete başarılar diledi.