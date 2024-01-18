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Çorum'un Osmancık Belediyesinde İşçilere 7 Bin Lira Zam

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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, belediye işçileriyle bir araya gelerek, tüm işçilere 7 bin lira seyyanen zam yapacaklarını açıkladı.

Çorum'un Osmancık Belediyesinde çalışan işçilere 7 bin lira seyyanen zam yapıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, belediye işçileriyle ilçedeki bir düğün salonunda öğle yemeğinde bir araya geldi.

Gelgör, burada yaptığı konuşmada, belediyenin bütün çalışmalarında işçilerin alın terinin olduğunu söyledi.

Emeğin kutsallığına inandığını belirten Gelgör, "Daha önce işçilerimizin maaşına iyileştirme yaparak en düşük maaşı 22 bin 625 liraya yükseltmiştik. Enflasyon artışı ve piyasa şartları malum. İşçilerimizin emeğine saygımız sonsuz. Belediyemizde çalışan tüm işçilerimizin maaşına 7 bin lira seyyanen zam yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah tüm işçilerimize aileleri ile birlikte huzurla, sağlıkla, mutlulukla harcamayı nasip etsin." dedi.

Programa MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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