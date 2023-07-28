Çorum'un Laçin ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi

Laçin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure, Laçin Gençlik Merkezi'nde vatandaşlara ikram edildi. Çorum İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, aşurenin birlik ve beraberliğin sembollerinden olduğunu belirterek, aşure dağıtımının kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.