Çorum'un Laçin ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi
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Laçin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure, Laçin Gençlik Merkezi'nde vatandaşlara ikram edildi. Çorum İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, aşurenin birlik ve beraberliğin sembollerinden olduğunu belirterek, aşure dağıtımının kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Çorum'un Laçin ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.
Laçin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure Laçin Gençlik Merkezi'nde vatandaşa ikram edildi.
Çorum İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, aşurenin birlik ve beraberliğin sembollerinden olduğunu belirterek, "Bu yüzden muharrem ayının içerisinde olduğumuz bu günlerde vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, kardeşliği pekiştirmek için aşure dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.