Çorum OSB'de mayıs ayı toplantısı yapıldı

Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mayıs Ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda firmaların tahsis talepleri ile atık su arıtma tesisi imar ve parselasyon konuları görüşüldü.

Bu yılın ilk 3 aylık denetim kurulu raporunun değerlendirildiği toplantıda, istihdamı artırmaya yönelik 2026 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuru şartları ve proje konuları ele alınarak proje başvurusu yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, hızlı tren hattı kapsamında Güven Yem-Ahlatcı girişi olarak bilinen OSB girişinin de 1 Haziran Pazartesi itibarıyla yaya ve araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.