Çorum'da "Eğitim Birimi" süreci başladı

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firma tarafından 'Eğitim Birimi' kurulması için süreç başlatıldı. Bu uygulama ile öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve staj süreçlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri amaçlanıyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir firmanın bünyesinde "Eğitim Birimi" oluşturulmasına yönelik süreç başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yürütülecek uygulamayla öğrencilerin beceri eğitimi ve staj süreçlerini işletme ortamında, planlı ve güvenli şekilde sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, eğitim üretim bütünlüğünü güçlendiren modelin, ahilik kültürünün köklü değerlerini günümüz mesleki eğitim anlayışıyla buluşturduğu vurgulanarak, "Bu iş birliğiyle öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini yerinde öğrenme anlayışıyla geliştirmeleri hedeflenmektedir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
