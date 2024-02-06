Çorum İl Emniyet Müdürü Ahmet Pehlivan, depremzede çocukları ağırladı
Çorum İl Emniyet Müdürü Ahmet Pehlivan, 6 Şubat 2023'teki depremi yaşadıktan sonra Çorum'a tayin olan polis memurları ile kentteki depremzede ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarını ağırladı. Pehlivan, depremzede polis memurlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve depremzede çocuklara hediyeler verdi.
Çorum İl Emniyet Müdürü Ahmet Pehlivan, 6 Şubat 2023'teki depremi yaşadıktan sonra Çorum'a tayin olan polis memurları ile kentteki depremzede ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarını ağırladı.
Pehlivan, 11 ili etkileyen depremi yaşadıktan sonra Çorum'da görev yapmaya başlayan polisleri makamında kabul etti.
Depremzede polis memurlarıyla sohbet eden Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Pehlivan ardından, makamında misafir ettiği kentteki depremzede ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına hediyeler verdi.