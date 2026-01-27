Haberler

Çorum Gümrük Müdürü Süzer, Vali Çalgan'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Gümrük Müdürü Abdullah Süzer, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü vesilesiyle Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek gümrük hizmetleri hakkında bilgi verdi. Vali Çalgan, gümrük teşkilatının ekonomik gelişim ve ticaret güvenliği için önemine değindi.

Çorum Gümrük Müdürü Abdullah Süzer, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Süzer, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette Vali Çalgan'a gümrük hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, gümrük teşkilatının ülkenin ekonomik gelişimi ve ticaret güvenliği açısından önemli bir görev üstlendiğini bildirdi.

Çalgan, "Tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutluyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
65 yıl aynı şirkette ve aynı pozisyonda çalışarak Guinness'e girdi

65 yıl aynı şirkette aynı pozisyonda çalıştı, Guinness'e girdi
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti

Piyasaları karıştıran karar! Trump en ağır cezayı kesti
Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı

Yeni zam pompaya yansıdı! Psikolojik sınır bir kez daha aşıldı