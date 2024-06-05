Çorum Dodurga'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Çorum'un Dodurga ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurumlar ve kuruluşlar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Dodurga Gençlik Merkezi futbol sahasında 11 Haziran'a kadar sürecek müsabakalarda 8 takım mücadele edecek.

Turnuva ile ilgili konuşan Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, turnuvanın spor ve rekabetin yanı sıra, dayanışma ve dostluğun ön plana çıkacağı bir etkinlik olarak hafızalarda yer edeceğini söyledi.