Haberler

Çorum'da kapalı olan hayvan pazarları 29 Aralık'ta yeniden açılacak

Çorum'da kapalı olan hayvan pazarları 29 Aralık'ta yeniden açılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da kapalı bulunan ruhsatlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarları, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile 29 Aralık'ta tekrar faaliyete geçecek. Hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması amacıyla belirli şartlar altında hizmet vermeye başlayacak.

Çorum'da bir süredir kapalı bulunan ruhsatlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının 29 Aralık'ta yeniden açılacağı bildirildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte bir süredir tedbir amaçlı olarak kapalı bulunan ruhsatlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı doğrultusunda 29 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla kapalı olan hayvan pazarlarının değerlendirme sonucunda kontrollü şekilde yeniden hizmete açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, pazarlara giriş yapacak hayvanların küpe, pasaport ve sevk belgelerinin eksiksiz olması gerektiği, aşıları ve sağlık kontrolleri tamamlanmamış hayvanların girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Pazar alanlarında biyogüvenlik kuralları ile resmi talimatlara uyulmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum

Soyadı "Sabancı" ama "Geçinemiyorum" diye dert yandı
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! 50 bin TL yatırdı, kazandığı para akıllara zarar

Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! Kazandığı para akıllara zarar
Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum

Soyadı "Sabancı" ama "Geçinemiyorum" diye dert yandı
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba