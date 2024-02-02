Çorum'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu toprağa verildi

ÇORUM'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu Hasan Mert Kesgin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza dün akşam Çorum-Ankara karayolu 5'inci kilometresinde bulunan Burunçiftligi köprü altında meydana geldi. Çorum'dan Ankara yönüne seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçti. Ters dönerek sürüklenen otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki 34 CUD 693 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Hasan Mert Kesgin (17), Hasan Kesgin (20), Ali Tahir Topaloğlu (6) ve Beyza Betül Topaloğlu (11) yaralandı. Yaralılardan Hasan Mert Kesgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un amatör spor kulüplerinden Mimar Sinan Gençlikspor'da forma giyen Hasan Mert Kesgin'in cenazesi bugün Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.