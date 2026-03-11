Haberler

Otomobil tamir sırasında yandı; 3 işçi yaralı

Otomobil tamir sırasında yandı; 3 işçi yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin motor kısmından alev alması sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇORUM Küçük Sanayi Sitesi'nde, işçilerin tamir ettiği otomobil, aniden alev aldı. Olayda, 3 işçi hafif yaralandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Çorum Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Dükkanda işçilerin tamir ettiği Ali Ekber Ö.'ye ait otomobil, motor kısmından aniden alev aldı. Büyüyen alevler, hem araçta hem de iş yerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında Y.N. (16), Ali Ö. (45) ve D.K.'nin (19) ise hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın nedeniyle araçta ve iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldiği ifade edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı

Geceye damga vuran görüntü!
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış