Çorum'da Leblebi Üretimine Destek

Türkiye'de, leblebi üretiminde önde gelen iller arasında yer alan Çorum'da 996 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 124 ton nohut tohumu ile 1250 çiftçiye 14 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'un coğrafi işaret tescilli ürünü leblebinin üretimine katkı sağlamak amacıyla Tarım ve orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında nohut ve ayçiçeği tohumu tedarik edildi.

13 milyon 600 bin lira bütçeli ve yüzde 50 hibe destekli tohumlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, törende, Çorum'daki toplam 551 bin 228 hektar tarım arazisinin 410 bin 341 hektarında tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretildiğini anlattı.

Çorum'da geçen yıl 48 bin 789 hektar alanda 134 bin ton ayçiçeği üretimi yapıldığını belirten Göktekin, bu miktarla Çorum'un Türkiye ayçiçeği tohumu üretiminin yüzde 6,85'ini karşıladığına işaret etti.

Göktekin, Çorum'un 2023 yılında 23 bin 852 hektar alanda 32 bin 500 ton nohut üreterek, Türkiye'de en çok nohut üreten 4'üncü il olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklığın etkisi altına girdiğine dikkati çeken Göktekin, şunları söyledi:

"Yetersiz yağışlar ve kuraklığın etkisini azaltmak amacıyla su isteği nispeten az olan ürünlerin yetiştiriciliğine öncelik verilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Nohut ve ayçiçeği tohumlarının üretimi ilimizde yaygın olarak gerçekleştirilmekte olup, projemiz sonrasında nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması, kuru tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve kısıtlı su kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasını amaçlamaktayız."

Leblebi üretimini teşvik etmek amacıyla üreticilere yüzde 50 hibe destekli tohum desteği programı düzenlediklerini aktaran Göktekin, şunları kaydetti:

"Tarihi geçmişi ve kültürel değeriyle ülkemizin önemli bir parçası olan ve coğrafi işaretle tescillenen Çorum leblebisi üretiminin artırılması hem yerel hem de ulusal alanda ilimizin tanıtımı için oldukça önemlidir. Bu kapsamda toplam maliyeti 13 milyon 600 bin lira olan ve yüzde 50 çiftçilerimizin katkısı ile Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'ni gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Proje ile 31 bin dekar alan için yaklaşık 14 ton ayçiçeği tohumu, 10 bin 500 dekar alan için ise 124 ton nohut tohumu teslimi gerçekleştirilecek."

Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Bayram Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay da katıldı.