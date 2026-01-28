Haberler

Çorum'da yangın çıkan lavaş fabrikası kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Osmancık ilçesindeki lavaş fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak fabrika kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde lavaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lavaş fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Osmancık Belediyesi itfaiyesi ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

